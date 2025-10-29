PUBBLICITÀ
Beccati con un fucile in auto, 3 ragazzi arrestati a Napoli

Redazione Internapoli
Ieri sera la Polizia di Stato ha arrestato 3 ragazzi napoletani di 28, 14 e 16 anni, di cui i primi due con precedenti di polizia, per porto di armi od oggetti atti ad offendere in concorso. In particolare, un agente del Commissariato Poggioreale, libero dal servizio, ha notato in via Brecce a Sant’Erasmo il 28enne che, imbracciando un fucile, è entrato in un’auto insieme ad altre 2 persone.

In quei frangenti, il poliziotto ha immediatamente allertato la locale Sala Operativa fornendo indicazioni sulla posizione del veicolo. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Poggioreale, prontamente intervenuti, hanno raggiunto l’auto in via Luigi Galvani, all’angolo con via Reggia di Portici, ed hanno bloccato i tre soggetti a bordo trovandoli in possesso di un fucile carabina marca Beretta calibro 12 con matricola abrasa.

Per tale motivo, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante ed inoltre il 28enne, conducente del veicolo, è stato sanzionato amministrativamente per guida senza patente poiché mai conseguita. Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi.

