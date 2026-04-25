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La chiusura dell’intero Parco Virgiliano è stata prorogata fino al 1° maggio 2026. La decisione si è resa necessaria per garantire l’esecuzione dei complessi lavori di riqualificazione e restauro attualmente in corso in diverse aree del parco.

Parco Virgiliano ancora “out” per le scampagnate, chiusura prorogata fino al 1° maggio

La nota del Comune di Napoli sulla chiusura del parco: “A seguito di valutazioni tecniche effettuate con i responsabili dei cantieri e i coordinatori della sicurezza, è emerso che le attività programmate per i prossimi giorni — tra cui piantumazioni, potature e demolizioni di pavimentazioni — comportano un elevato passaggio di automezzi. Al fine di tutelare la pubblica incolumità ed evitare interferenze pericolose tra i frequentatori e le aree di cantiere, è stata quindi disposta la sospensione temporanea dell’afflusso al pubblico. Nonostante la chiusura generale, resterà consentito l’accesso all’Impianto Sportivo situato all’interno del Parco. Tale accesso è riservato esclusivamente ai tesserati delle associazioni sportive per lo svolgimento di allenamenti o gare già programmate. I fruitori dell’impianto sportivo dovranno obbligatoriamente utilizzare l’ingresso secondario di Via Tito Lucrezio Caro, all’altezza del civico n. 28. Salvo ulteriori proroghe che si rendessero necessarie per l’andamento dei lavori, il Parco Virgiliano riaprirà al pubblico dal 2° maggio 2026”.

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