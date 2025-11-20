Beccato a rubare da un’auto in sosta, ladro bloccato dai residenti a Posillipo

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 47enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato. In particolare, gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Manzoni per la segnalazione di un uomo intento a rubare da un’auto in sosta.

I poliziotti, nel raggiungere tempestivamente il luogo della segnalazione, hanno trovato alcune persone che avevano fermato il 47enne dopo che era stato sorpreso a rubare all’interno dell’auto parcheggiata. Pertanto, gli operatori hanno bloccato il soggetto trovandolo in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso ed hanno accertato che il nottolino della portiera del veicolo era stato manomesso ed i gruppi ottici posteriori erano stati asportati. Per tale motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Sempre a Napoli un ladro si intrufola in un appartamento per rubare. Arrestato Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto anche un 31enne nigeriano, con precedenti di polizia, anche specifici, e irregolare sul Territorio Nazionale, per rapina impropria, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, un agente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, libero dal servizio, nel transitare in via Rua Catalana, ha notato una donna in forte stato di agitazione inveire nei confronti di un uomo che, con uno zaino in spalla, stava uscendo frettolosamente da un portone di uno stabile.