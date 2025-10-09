Beccato a spingere una moto spenta si schianta contro la volante, arrestato a Napoli

PUBBLICITÀ

La scorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per furto, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cesare Rosaroll, hanno notato a bordo di uno scooter un uomo che stava spingendo una moto, a motore spento, condotta da un altro soggetto. Pertanto, i poliziotti, certi di trovarsi dinanzi ad un’attività delittuosa, li hanno inseguiti fino a quando, giunti in via Foria, all’angolo con via Ciriello, il conducente della moto l’ha lasciata cadere a terra, riuscendo a far perdere le proprie tracce; il conducente dello scooter, invece, nel tentativo di eludere il controllo, ha accelerato improvvisamente la marcia andando ad impattare contro la volante, finché non è stato bloccato non senza difficoltà dagli operatori. Dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che la moto era stata rubata nei pressi di piazza Nazionale, mentre nello scooter in uso al prevenuto sono stati rinvenuti alcuni arnesi atti allo scasso. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato dal personale operante, mentre il motoveicolo è stato restituito al legittimo proprietario.