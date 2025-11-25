Benzinai accoltellati nella rapina a Napoli, condannati gli aggressori

PUBBLICITÀ

Il tribunale di Napoli ha condannato Andrea Vittoria e Maurizio Grieco per la rapina al distributore di carburante del quartiere Arenella dello scorso 30 maggio in cui vennero accoltellati i due benzinai.

Vittoria e Grieco (difesi rispettivamente dall’avvocato Virginia De Marco e dall’avvocato Nicola Pomponio) rispondevano di tentata rapina aggravata e duplice tentato omicidio in concorso: il giudice ha condannato Vittoria a 5 anni e 6 mesi di reclusione mentre per Grieco la pena inflitta è di 5 anni.

La Procura di Napoli aveva chiesto per entrambi nove anni di reclusione.

La rapina suscitò parecchio scalpore la scorsa primavera: la sera del 30 maggio un’auto con la targa coperta sulla quale c’erano due uomini incappucciati si fermo al distributore per mettere a segno la rapina dell’incasso armati di coltello.

La reazione dei benzinai sfociò nell’accoltellamento dei due dipendenti della pompa di benzina che finirono in ospedale: per uno le ferite si rilevarono lievi per l’altro invece i sanitari furono costretti a eseguire un intervento chirurgico.

