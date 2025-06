Benzinai feriti nella rapina a Napoli: fermati i responsabili

PUBBLICITÀ

Due giovani sono stati fermati dalla Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, al termine di una complessa attività investigativa. Sono ritenuti responsabili dei gravi reati di tentata rapina aggravata e duplice tentato omicidio, in relazione a un violento episodio avvenuto la scorsa notte nel quartiere Arenella.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile e del Commissariato di Polizia Arenella, i due indagati avrebbero tentato una rapina presso un distributore di carburante, minacciando i dipendenti con un’arma rivelatasi poi una replica. Durante l’aggressione, i malviventi sono passati alle vie di fatto, utilizzando un coltello per colpire i due lavoratori, ai quali sono state inflitte gravi lesioni.

PUBBLICITÀ

L’azione investigativa, condotta con rapidità ed efficacia, ha permesso di identificare e rintracciare i presunti responsabili in poche ore. Nei loro confronti è stato disposto un provvedimento di fermo a titolo precautelare, in attesa della convalida di legge.

Le autorità precisano che, trattandosi di persone sottoposte alle indagini preliminari, vige per loro la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

ARTICOLO PRECEDENTE – Napoli, tentata rapina al distributore finisce nel sangue: accoltellati due benzinai

Tentativo di rapina nella serata di ieri, intorno alle 20:00, presso un distributore di carburante in via Domenico Fontana, a Napoli. Due dipendenti, di 67 e 63 anni, erano in servizio quando un’auto si è fermata nei pressi della stazione. Dalla vettura sarebbero scese tre persone che hanno minacciato i lavoratori, intimando loro di consegnare l’incasso.

Alla reazione dei due dipendenti è seguita una colluttazione, durante la quale entrambi sono stati accoltellati più volte. I malviventi sono poi fuggiti, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Arenella e i sanitari del 118. I due feriti sono stati trasportati all’ospedale Cardarelli, dove i medici hanno riscontrato ferite da taglio giudicate guaribili rispettivamente in 30 e 20 giorni. Fortunatamente nessuno dei colpi ha colpito organi vitali e i due uomini sono stati dimessi.

Sono in corso le indagini della Polizia di Stato per identificare e rintracciare i responsabili.

PUBBLICITÀ