Napoli, tentata rapina al distributore finisce nel sangue: accoltellati due benzinai

PUBBLICITÀ

Tentativo di rapina nella serata di ieri, intorno alle 20:00, presso un distributore di carburante in via Domenico Fontana, a Napoli. Due dipendenti, di 67 e 63 anni, erano in servizio quando un’auto si è fermata nei pressi della stazione. Dalla vettura sarebbero scese tre persone che hanno minacciato i lavoratori, intimando loro di consegnare l’incasso.

Alla reazione dei due dipendenti è seguita una colluttazione, durante la quale entrambi sono stati accoltellati più volte. I malviventi sono poi fuggiti, facendo perdere le proprie tracce.

PUBBLICITÀ

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Arenella e i sanitari del 118. I due feriti sono stati trasportati all’ospedale Cardarelli, dove i medici hanno riscontrato ferite da taglio giudicate guaribili rispettivamente in 30 e 20 giorni. Fortunatamente nessuno dei colpi ha colpito organi vitali e i due uomini sono stati dimessi.

Sono in corso le indagini della Polizia di Stato per identificare e rintracciare i responsabili.

PUBBLICITÀ