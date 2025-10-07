PUBBLICITÀ
Bevande e spettacoli, interdizione antimafia per 3 ditte tra Afragola e Napoli

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Nell’ambito dell’attività di prevenzione, avviata dalla Prefettura con il supporto delle Forze dell’ordine e della Divisione Investigativa Antimafia, nei giorni scorsi il prefetto di Napoli, Michele di Bari ha adottato 3 ulteriori interdittive antimafia nei confronti di ditte. Le aziende operano nei settori dei lavori immobiliari, degli allestimenti e produzione spettacoli e nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con sedi Afragola, Napoli e Casandrino.

Prosegue il lavoro messo in campo presso la Prefettura per fornire un valido contrasto all’inquinamento dell’economia sana da parte delle imprese strumentalizzate o condizionate dalla criminalità organizzata, nonché un significativo contributo alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, alla tutela della libera concorrenza tra le imprese e al buon andamento della Pubblica.

