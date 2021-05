Come un fulmine a ciel sereno Bill Gates e la moglie Melinda hanno comunicato su Twitter la decisione di separarsi dopo 27 anni di matrimonio.

“Dopo molte riflessioni e un sacco di lavoro sulla nostra relazione, abbiamo deciso di terminare il nostro matrimonio. In 27 anni abbiamo cresciuto tre figli incredibili e costruito una fondazione che opera in tutto il mondo per consentire alle persone di condurre una vita produttiva, in salute. Continuiamo a condividere la fede in questa missione e continueremo il nostro lavoro insieme nella fondazione, ma non crediamo più che potremo crescere insieme come coppia nella prossima fase delle nostre vite. Chiediamo di aver spazio e privacy per la nostra famiglia, mentre ci addentriamo nella nuova vita“.

La storia d’amore tra Bill Gates e Melinda

Bill Gates, 65 anni, nato a Seattle, uno degli uomini più ricchi del mondo, aveva conosciuto la donna che sarebbe diventata sua moglie nel 1987 in una fiera a New York. Melinda, 56 anni, di Dallas, si è laureata in ‘computer science’, alla Duke University della North Carolina. Una storia d’amore maturata in azienda. Nel 1994, dopo sette anni di fidanzamento Bill e Melinda si sposano, con una cerimonia alle Hawaii. Tre anni dopo la manager sceglie di lasciare il lavoro “per dedicarsi alla famiglia” fa sapere. La coppia ha tre figli. Nel giugno del 2006 Bill annuncia l’intenzione di lasciare il comando di Microsoft. Continuerà a seguire la grande multinazionale, ma da una posizione più defilata. Si dedica, invece, a tempo pieno, all’attività della ‘Bill e Melinda Gates Foundation‘, un’organizzazione senza scopo di lucro che diventa rapidamente un punto di riferimento assoluto nel campo della sanità pubblica, dell’ambientalismo, nella lotta al climate change.

Divorzio miliardario

Naturalmente il divorzio avrà anche delle ripercussioni finanziarie. Il patrimonio di Bill Gates, secondo la stima di Forbes , è pari a 133 miliardi di dollari; quello di Melinda ammonta a 70 miliardi. La famiglia Gates detiene anche una quota residuale in Microsoft, pari all’1,37% del capitale, dal valore di 26 miliardi di dollari. Infine la Bill e Melinda Gates Foundation ha un capitale di oltre 50 miliardi di dollari. Finora la loro residenza principale era a Seattle, nello Stato di Washington, sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Ma i Gates sono proprietari anche di una grande villa affacciata sull’Oceano, in California. Vedremo se ci sarà lavoro per gli avvocati e i fiscalisti, oppure se la separazione, come sembra dagli annunci, arriva dopo un percorso in cui sono state già affrontate anche le questioni materiali.