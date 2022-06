Bimba di 2 anni rischia di soffocare, salvata a Napoli dagli angeli del 118

Ancora un salvataggio eroico ad opera degli angeli del 118. Grazie al loro intervento tempestivo hanno potuto soccorrere efficacemente una bimba di soli due anni che rischiava di morire soffocata. A raccontare l’episodio è un utente della pagina Facebook Nessuno tocchi Ippocrate.

L’equipaggio del 118 salva una bimba di due anni dal soffocamento

Oggi, alle 16.49, l’equipaggio del Crispi riceve una chiamata d’aiuto. Una bimba di due anni della casa Famiglia a via Pigna a Napoli è in arresto respiratorio e rischia di morire. Immediatamente i medici del 118 si recano sul luogo, praticando alla piccola una tracheostomia (un taglio in corrispondenza della trachea per liberare i canali eventualmente ostruiti). Dopodiché, ventilando meccanicamente la bimba, la caricano sull’ambulanza diretti al Santobono.

L’intervento tempestivo effettuato con “professionalità e passione”

Alle 17.25 l’autista ferma l’ambulanza fuori il pronto soccorso dell’ospedale e la bambina viene affidata alle cure dell’equipe medica di turno. Un intervento rapidissimo: “35 minuti di pura adrenalina, professionalità e passione“, scrivono su Facebook. Per poi fare i più sentiti complimenti all’equipaggio del 118 protagonista dell’intervento: Milena Guarracino (autista soccorritore), Antonella Vacca (infermiera), Quagliozzi (medico).