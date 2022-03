Bimba di 10 anni cade dal balcone, corsa all’ospedale di Caserta: è grave

Una bimba di 10 anni è caduta da un balcone al secondo piano di una palazzina a Santa Maria Capua Vetere. La piccola è stata immediatamente portata da un’ambulanza del 118 nell’ospedale di Caserta, dove è tuttora in condizioni gravi. Sulla vicenda stanno effettuando accertamenti i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere. La bimba è caduta nel cortile interno della palazzina e al momento del volo in casa c’erano i genitori.

BIMBO CADUTO DAL BALCONE

Lo scorso 16 marzo un bambino, di soli 11 anni, precipitò nel vuoto da diversi metri di altezza riportando brusche fratture dopo la caduta e l’impatto con il suolo. Il dramma scosse il quartiere di Roma Testaccio. Pare che la caduta sia avvenuta dal terzo piano di un condominio, direttamente nel cortile di sotto.

Immediata è stata prima la chiamata al 112, poi l’intervento tempestivo dell’ambulanza che lo ha trasportato di corsa in ospedale per le cure necessarie. Sul posto giunsero anche gli agenti di Polizia per le indagini sul caso. Quando l’ambulanza arrivà, il piccolo era tutto dolorante, avendo riportato il brusco trauma e diverse ferite a gambe e braccia a seguito della caduta. Ora si trova all’Ospedale Bambin Gesù sotto stretto controllo dei medici.