Bimbo si perde in spiaggia, paura dei genitori sul lido del Cilento

Attimi di paura sono stati vissuti ieri pomeriggio sul litorale di Castellabate dove un bambino ucraino non è riuscito a trovare i genitori. Il piccolo era giunto in spiaggia con gli adulti nella frazione Lago. Come riporta il Giornale del Cilento il figlioletto ha chiesto aiuto al bagnino del Trezene Village che ha allertato tutti i colleghi del gruppo Salvamento Castellabate che conta più di 55 persone addette al salvataggio.

Tutti i bagnini si sono subito mossi dalla propria postazione, infatti, la famiglia è stata rintracciata nel giro di pochi minuti. Tanta la paura per il piccolo e per i suoi genitori che però alla fine lo hanno riabbracciato.

LA TRAGICA VICENDA DI VITTORIA

Sabato è morta nell’ospedale di Castellammare di Stabia la piccola Vittoria, di cinque anni smarritasi in spiaggia e poi ritrovata in mare dopo lunghe ricerche sul litorale di Torre Annunziata. La bimba si trovava con la madre e la sorellina più piccola nel lido Risorgimento sul lungomare Marconi.

Verso le ore 14 la mamma della piccola si è accorta della sua assenza e ha dato l’allarme. Sul posto sono iniziate le ricerche, condotte dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, con il supporto in mare di alcuni mezzi della Capitaneria di Porto e pescatori privati. Solo dopo un paio di ore dalla prima segnalazione, un battello della Guardia Costiera ha individuato il corpo della bambina in acqua.

La piccola, ancora viva ma in condizioni critiche, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Castellammare di Stabia, dove purtroppo tutti i tentativi di salvarle la vita sono risultati vani. Sull’episodio la procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo affidando le indagini ai carabinieri.