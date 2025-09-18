PUBBLICITÀ
Bimbo portato via dalla mamma, Matias torna dal papà a Napoli

Ieri sera Matias è tornato tra le braccia del papà a Napoli. Del bimbo di 7 anni si erano perse le tracce lo scorso 3 settembre, dopo che la madre, una modella senegalese di 32 anni, l’aveva portato a Milano, dove vivono alcuni suoi parenti. Matias era stato accompagnato in un paese della provincia di Milano, a casa di conoscenti della madre, che è stata denunciata.

“L’incubo è finito”, ha detto l’avvocato Angelo Pisani, che con il collega Carlo Bianco hanno assistito il padre del piccolo, M.I. un 44enne napoletano. “A causa della resistenza opposta dalla madre – ha aggiunto – siamo stato costretti a una mediazione per evitare altri danni al piccolo”.

Alla separazione tra il papà e la mamma è seguita una querelle giudiziaria conclusasi con una sentenza attraverso la quale il tribunale di Napoli ha affidato il bimbo all’uomo, riconoscendo contestualmente alla madre tempi limitati di visita. Lo scorso agosto, la madre, in violazione delle disposizioni dei giudici, ha portato il bambino a Milano e dopo qualche giorno di lui si sono perse le tracce.

