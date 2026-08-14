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Bimbo travolto da un armadietto, corsa al Santobono: è grave

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
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Bimbo in condizioni disperate al Santobono, prende corpo l'ipotesi dei traumi subiti in momenti diversi
Bimbo in condizioni disperate al Santobono, prende corpo l'ipotesi dei traumi subiti in momenti diversi
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Un bambino di 8 anni di Campobasso è stato ricoverato ieri in gravi condizioni all’ospedale ‘Santobono’ di Napoli dopo essere rimasto vittima di un incidente avvenuto in un centro sportivo del capoluogo molisano.

Il piccolo, per cause da accertare, è stato travolto da un armadietto. Colpito alla testa, ha riportato uno schiacciamento bilaterale del cranio. Trasportato in un primo momento al pronto soccorso dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, vista la gravità delle condizioni è stato poco dopo trasferito, in ambulanza, al ‘Santobono’.
La struttura dove è avvenuto l’incidente si trova alla periferia della città, è una palestra che d’estate dispone anche di una piscina all’aperto. Sono in corso accertamenti dell’autorità giudiziaria per stabilire la dinamica dell’accaduto

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Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

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