Bimbo travolto da un armadietto, corsa al Santobono: è grave

Un bambino di 8 anni di Campobasso è stato ricoverato ieri in gravi condizioni all’ospedale ‘Santobono’ di Napoli dopo essere rimasto vittima di un incidente avvenuto in un centro sportivo del capoluogo molisano.
Il piccolo, per cause da accertare, è stato travolto da un armadietto. Colpito alla testa, ha riportato uno schiacciamento bilaterale del cranio. Trasportato in un primo momento al pronto soccorso dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, vista la gravità delle condizioni è stato poco dopo trasferito, in ambulanza, al ‘Santobono’.
La struttura dove è avvenuto l’incidente si trova alla periferia della città, è una palestra che d’estate dispone anche di una piscina all’aperto. Sono in corso accertamenti dell’autorità giudiziaria per stabilire la dinamica dell’accaduto