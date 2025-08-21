Blitz al lido a Terracina e al ristorante a Gaeta, sequestrati 100 kg di alimenti

PUBBLICITÀ

Nell’ambito della campagna di prevenzione e sicurezza alimentare Estate Tranquilla 2025, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma, i militari del NAS di Latina hanno concluso nei giorni scorsi una serie di verifiche straordinarie in diverse attività commerciali e produttive del territorio pontino.

Il bilancio complessivo è di oltre 1.100 chilogrammi di alimenti sottoposti a sequestro o smaltiti in autocontrollo, più di 1.000 confezioni di conserve bloccate e sanzioni amministrative per un ammontare complessivo superiore ai 10mila euro. I controlli, in particolare, si sono concentrati anche sugli stabilimenti di produzione di conserve vegetali, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno riportato l’attenzione sul rischio botulino, un pericolo reale per la salute pubblica se non vengono rispettati rigorosi standard igienici e di autocontrollo.

A Gaeta, in un ristorante, i controlli hanno portato al sequestro di 40 chili di prodotti alimentari privi di ogni documentazione sulla provenienza. L’attività è stata sanzionata con una multa di 1.500 euro.

A Terracina, due le situazioni critiche riscontrate. In una paninoteca sono state documentate gravi carenze igienico-sanitarie, con conseguente sanzione di 1.000 euro. Poco distante, all’interno di una pizzeria-tavolacalda situata in uno stabilimento balneare, i militari hanno trovato circa 60 chili di carni, pesce e verdure privi di tracciabilità, successivamente smaltiti in autocontrollo: sanzione da 1.500 euro.