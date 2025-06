Blitz contro la mala di Pianura, i ras rischiano quasi 2 secoli di carcere

PUBBLICITÀ

Quasi due secoli di carcere. Questa la richiesta avanzata dalla Procura nei confronti dei ras della mala di Pianura, quelli inquadrati nei clan Esposito-Marsicano e Carillo-Perfetto. Tra coloro che rischiano maggiormente c’è il capoclan Emanuele Marsicano per cui sono stati chiesti 20 anni.

Queste nel dettaglio le richieste: Brigida Arillo 12 anni, Luca Battista 18 anni, Patrizio Cuffaro 16 anni, 4 anni e otto mesi Salvatore D’Anna, 5 anni e otto mesi Salvatore Di Maria, 4 anni Giuseppina Pia Esposito, 12 anni Rosario Iorio, 4 anni e otto mesi Vitale Luongo, 12 anni Rosario Maglione, 6 anni e tre mesi Angelo Marasco, 18 anni Francesco Marfella, 16 anni Carlo Pulicati, 12 anni Emanuele Summa, 18 anni Christian Titas.

Le indagini partite dall’omicidio Covelli

Spetterà adesso al collegio difensivo, composto dagli avvocati Leopoldo Perone, Mauro Zollo, Gandolfo Geraci, Raffaele Chiummariello e Luca Mottola provare a ridimensionare le condanne. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Napoli, scaturirono nel blitz del novembre scorso e furono avviate a seguito del sequestro di persona e successivo omicidio di Andrea Covelli, il cui cadavere fu rinvenuto l’1 luglio 2022 abbandonato in una selva di questa contrada Pignatiello. L’episodio si inserì in un contesto di conflittualità nel quartiere Pianura che per un lungo periodo ha visto contrapposti il gruppo Carillo e l’antitetico clan Esposito-Marsicano. I gruppi sono stati disarticolati con l’esecuzione di provvedimenti restrittivi eseguiti il 14 luglio 2022 con l’arresto di 34 persone.

L’asse con la mala di Soccavo

La successiva attività d’indagine, effettuata dal luglio 2022 con attività tecniche, ha consentito di evidenziare la condotta del clan Esposito-Marsicano, che è riuscito a rigenerarsi mantenendo costante il controllo armato del territorio a Pianura anche attraverso alleanze con esponenti criminali del vicino quartiere di Soccavo.

In particolare, si sono evidenziate numerose estorsioni (alcune delle quali ordite da soggetti in stato di detenzione mediante cellulari illecitamente ottenuti) ai danni di esercizi di quella zona. Ad uno degli indagati viene anche contestato un tentato omicidio avvenuto a Pianura il 24 agosto 2022.

