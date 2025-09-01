PUBBLICITÀ
Blitz nel noto fast food a Napoli, scoperte gravi carenze igieniche

I carabinieri della compagnia Napoli centro insieme agli agenti della polizia municipale e al personale dell’Asl Napoli 1 hanno setacciato le zone della movida partenopea. Nella lente dei controlli il centro storico e le zona universitaria della città. Controlli anche negli esercizi commerciali.

IN punto vendita di piazza Carità di una nota catena di fast food è stato sanzionato per gravi carenze igienico sanitarie. L’attività è stata sospesa e sanzionata anche per occupazione abusiva di 32 metri quadrati di suolo pubblico. Sospesa anche l’attività di un bar a via Caravita dove sono state accertate carenze igienico sanitarie.

Controlli sulla spaccio di droga nel centro di Napoli

Durante le operazioni è finito in manette un 47enne napoletano sorpreso a vendere delle dosi di cocaina a due ragazze. Teatro dello spaccio piazza Bellini dove da inizio anno siamo già a 20 pusher della movida arrestati.

Non sono mancati i controlli al codice della strada durante i quali un ragazzo è stato inseguito mentre era in sella al proprio scooter senza aver mai conseguito la patente. La fuga spericolata con manovre pericolose nelle vie dei Quartieri Spagnoli affollata di turisti, è terminata nella zona del murales di Maradona. Il centauro è stato denunciato.

