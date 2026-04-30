Bloccato un ‘samurai’ a Pianura, girava con la katana in strada

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I carabinieri della stazione di Pianura hanno denunciato un 42enne, già noto alle forze dell’ordine, per porto abusivo di armi.

L’uomo è stato fermato a piazza San Giorgio mentre teneva tra le mani una spada inguainata del tipo “katana”. Una volta “disarmato”, il 42enne ha riferito di aver poco prima rinvenuto la spada giapponese vicino ad un cassonetto dell’immondizia e di averla raccolta con l’intento di portarla a casa per poi rivenderla. L’arma è stata sequestrata.

L’altro ‘samurai’ a Brescia

Controllo insolito nelle prime ore della mattinata di lunedì 27 aprile ad Artogne nel Bresciano, dove i carabinieri della stazione di Piancogno hanno fermato un uomo che si aggirava armato di una katana. Si tratta di un cittadino italiano di 40 anni, intercettato durante un servizio di pattugliamento sul territorio. L’attenzione dei militari è stata attirata dall’oggetto che l’uomo portava con sé: una spada giapponese con una lama lunga ben 73 centimetri.

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Non essendo stato in grado di fornire una valida giustificazione per il possesso e il trasporto dell’arma in luogo pubblico, il 40enne è stato immediatamente bloccato. La katana è stata sequestrata dai carabinieri. L’uomo è stato quindi accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito e successivamente denunciato all’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere del reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.