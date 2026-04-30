Marano piange Susanna Frantina, addio alla storica attivista

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Si è spenta a 62 anni Susanna Frantina, storica attivista di Marano. I funerali si sono tenuti quest’oggi, giovedì 30 aprile. Tantissimi i commenti di cordoglio apparsi sui social. “Si è spenta Susanna Frantina, storica attivista del movimento contro la discarica di Chiaiano. Una donna che è stata esempio, guida, una presenza costante nelle battaglie per la difesa della nostra terra. Una guerriera che non ha mai smesso di lottare. A lei dobbiamo tanto per ciò che é stata, per ciò che ci ha trasmesso e per ciò che ci ha donato. Il nostro abbraccio alla famiglia e compagni e alle compagne che le hanno voluto bene e che hanno condiviso con lei questa storia. Buon viaggio Susy, grazie per averci insegnato che la gente come noi non molla mai” scrive Periferia Attiva.

E ancora, tra i ricordi dei tanti amici e colleghi attivisti, si legge: “Ciao amica mia grande donna grande combattente non ci sono parole per descrivere quello che sei buon viaggio Susanna ci mancherai!”, “Faceva molto caldo, era Agosto, con i pochi Compagni rimasti in città raccoglievamo le firme per le elezioni, fosti la prima a raggiungerci al piccolo banchetto per dare il tuo contributo. Poi le distribuzioni alimentari e lo sportello medico alla Casa del Popolo, le risate, gli abbracci e le chiacchierate sul mondo, su questo mondo che proprio non ci piace, troppo ingiusto, feroce, vuoto, competitivo… E i sogni condivisi da tutti quelli che come noi non sanno arrendersi, non sanno voltare la faccia dall’altra parte e non smettono mai di provarci. Un giorno il mondo avrà più persone come te, Susanna Frantina e sarà davvero un mondo migliore Compagna. Tu continua a guardarci e a sorriderci…per non mancarci troppo”.

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