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Da martedì torna pienamente fruibile il Parco Ciro Esposito, una delle aree verdi più grandi della città. Alla riapertura, che segue un importante intervento di riqualificazione, hanno partecipato il sindaco Gaetano Manfredi, l’assessore alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada, e il presidente della Municipalità 8, Nicola Nardella.

La riapertura del Parco Ciro Esposito restituisce a Scampia uno dei suoi principali spazi pubblici, oggi più sicuro, accessibile e funzionale grazie a lavori che hanno interessato strutture, impianti e aree verdi. Grazie alle risorse del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli e all’attività del Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani, il parco è stato interessato da una profonda riqualificazione e da un’estesa manutenzione straordinaria del verde.

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I lavori hanno riguardato il recupero e la messa in sicurezza delle principali strutture, con il consolidamento dei muri perimetrali dei camminamenti esterni, il ripristino delle ringhiere del terrazzo sull’ingresso principale e degli accessi principali, nonché il recupero e la sostituzione dei cancelli d’ingresso.

Interventi contro gli atti vandalici

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza e alla piena fruibilità degli spazi, attraverso il recupero di aree danneggiate da atti vandalici, come il laghetto e il porticato adiacente, il ripristino dei servizi igienici e l’installazione di un

nuovo impianto di videosorveglianza a presidio dei principali varchi.

Il parco è stato inoltre arricchito con nuovi spazi dedicati al tempo libero e all’attività fisica. Sono state realizzate un’area giochi per bambini, articolata in più zone e adatta a diverse fasce d’età, un’area fitness con percorso salute all’aperto e una

nuova area di sgambamento per cani dotata di attrezzature dedicate e punto acqua. Completano l’intervento la manutenzione della fontana del viale centrale, il recupero dei beverini lungo i percorsi, l’installazione di nuove panchine e la sostituzione dei pergolati esistenti con strutture più sicure e funzionali.

Valorizzazione del patrimonio arboreo

Accanto a questi interventi è stato realizzato un importante programma di cura e valorizzazione del patrimonio arboreo e delle aree verdi. È stato effettuato il censimento di 493 alberi, accompagnato da verifiche specialistiche di stabilità per valutarne le

condizioni e definire gli interventi necessari alla messa in sicurezza. Sono state eseguite potature su 320 alberature e interventi manutentivi su 291 palme, mentre siepi, aiuole e camminamenti sono stati interessati da operazioni di pulizia e recupero. È

stata inoltre avviata la realizzazione del nuovo manto erboso nell’area destinata allo sgambamento dei cani.

Grazie a questi lavori, il Parco Ciro Esposito viene restituito alla cittadinanza come uno spazio più accogliente, sicuro e funzionale, pensato per l’aggregazione, lo sport e il tempo libero, aperto alle famiglie e a tutti i cittadini. L’intervento si inserisce

nel più ampio programma di riqualificazione dei parchi e delle aree verdi cittadine. Prossime tappe di questo percorso saranno la riapertura del Parco Fratelli De Filippo, a Ponticelli, e del Parco San Gennaro, nel rione Sanità, previste rispettivamente per

venerdì 20 novembre e lunedì 14 dicembre.

“Felici di riaprire il parco”

«Siamo finalmente riusciti a riaprire questo parco, restituendo un polmone verde fondamentale a Scampia – ha affermato il

sindaco Manfredi –. È stato portato avanti un lungo lavoro, incentrato innanzitutto sul risanamento e sulla messa in sicurezza di tutto il patrimonio arboreo, che purtroppo era stato abbandonato creando gravi problemi di sicurezza. Ed è questo il

motivo per cui l’area era stata chiusa. Oltre questo intervento abbiamo realizzato aree attrezzate per il fitness, per il gioco dei bambini e per lo sgambamento dei cani. L’intero parco è dotato di un impianto di videosorveglianza e resterà aperto da mattina a sera. Sappiamo bene, tuttavia, che le telecamere non bastano: è fondamentale che i cittadini, insieme alla Municipalità, si approprino di questo spazio e contribuiscano a proteggerlo bene. Questo luogo ha anche un enorme valore simbolico: dove un tempo c’erano degrado

e abbandono, ora c’è un parco».

«Oggi è una giornata molto bella perché riapre, dopo diversi anni, il Parco Ciro Esposito a Scampia. È uno spazio verde attrezzato che ha una grande importanza non solo per la memoria che rappresenta, ma anche per il suo valore come luogo di aggregazione –

ha sottolineato l’assessore Santagada –. Invito quindi il presidente della Municipalità e tutte le associazioni a viverlo e a considerarlo un punto di riferimento per eventi e iniziative sul territorio. La porzione che inauguriamo oggi rientra nei

finanziamenti della Città Metropolitana, mentre resta temporaneamente interdetto circa il 20 per cento dell’area, corrispondente alla zona del laghetto: lì i lavori proseguiranno nell’ambito del progetto Restart Scampia, con l’obiettivo di ripristinare quegli

spazi esattamente com’erano alcuni decenni fa. Stiamo mantenendo gli impegni presi dall’Amministrazione Manfredi fin dal suo insediamento, restituendo luoghi meravigliosi alla piena fruibilità dei cittadini di Napoli e dell’intera area metropolitana».

«Invito tutti i giovani, ma anche le persone anziane e i genitori, a frequentare questo luogo e a renderlo, oltre che uno spazio pubblico, un vero e proprio spazio comune. Il Parco – ha spiegato il presidente Nardella – sorge in prossimità del Lotto M, rientrando quindi nell’ambito del progetto Restart Scampia. Il prossimo obiettivo è l’apertura verso piazza Papa Giovanni Paolo II, dove stiamo già portando avanti

un importante lavoro di rivitalizzazione attraverso i mercati della creatività e altre iniziative: il Parco dovrà diventare proprio la porta d’accesso naturale verso la piazza».