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La Protezione Civile della Regione, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un’allerta meteo per venti localmente forti da Ovest-Sud-Ovest con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti.

L’avviso riguarda l’intero territorio regionale dalle 20 di oggi, martedì 17 novembre, alle 16 di domani, mercoledì 18 novembre. Il fenomeno delle mareggiate interessa le zone costiere: Piana campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana (zona 1), Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini (zona 3), Tusciano e Alto Sele (zona 5), Piana Sele e Alto Cilento (zona 6) e Basso Cilento (zona 8).

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Si ricorda ai Comuni di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali volte a prevenire, contrastare e mitigare i rischi connessi agli eventi previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Si sottolinea la necessità di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

Non sono invece previste criticità legate alle precipitazioni, pertanto per il rischio idrogeologico l’avviso è di colore Verde. Si precisa che l’allerta per vento non è associata a un codice colore: in assenza di allerta per temporali, il colore Verde riportato nell’avviso del Centro Funzionale, trasmesso agli enti locali dalla Sala Operativa regionale, indica che non è previsto rischio idrogeologico associato al quadro meteo attuale.