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Questa mattina ASIA Napoli ha presentato il Piano 2027-2029. Quest’ultimo prevede di portare al 57% la raccolta differenziata entro i prossimi tre anni, con 80 milioni di euro di investimenti. A questi si aggiungono 11mila servizi annui equivalenti in più e aggiornamento della forza lavoro con nuovi assunti. Il piano punta anche al potenziamento della flotta, alla realizzazione di nuovi impianti e all’ampliamento delle attività. All’incontro sono interventi il Sindaco Gaetano Manfredi, l’Assessore alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada, l’Assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta, l’Amministratore Unico e il Direttore Generale della società, Ciro Accetta e Benino Maddaluno.

Piano 2027-2029 ASIA Napoli

Le Linee Guida Strategiche di ASIA Napoli 2027-2029 si inseriscono in un contesto di evoluzione degli obiettivi europei (+65% riciclo entro il 2035), nazionali e regionali. Suddetti sono sempre più orientati all’economia circolare, al recupero di materiali e alla riduzione del ricorso alla discarica. Il piano è in linea con il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 del Comune di Napoli. La strategia aziendale punta inoltre al rafforzamento dei servizi, all’incremento dei controlli, allo sviluppo dei centri di raccolta e alla progressiva autonomia impiantistica.

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Quattro gli obiettivi individuati come strategici per il prossimo triennio. Dapprima il miglioramento dei servizi e della sostenibilità e la valorizzazione del capitale umano e materiale. Il terzo obiettivo prevede il raggiungimento di un equilibrio economico-finanziario, con un corrispettivo contrattuale in linea con il PEF del Comune di Napoli 2026-2029. Infine, si punta al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, con il traguardo del 57% a livello comunale entro il 2029. Per realizzare questi obiettivi, il Piano individua tre direttrici di intervento, sintetizzate nell’acronimo “ORA”: Ottimizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento.

Ottimizzazione dei servizi al cittadino

La prima riguarda l’ottimizzazione dei servizi al cittadino, attraverso il potenziamento della raccolta differenziata stradale. Attraverso anche l’intensificazione delle attività di pulizia e decoro e il potenziamento dei Centri di Raccolta. Il programma comprende anche l’estensione della raccolta porta a porta integrale, con tutte e cinque le frazioni, per ulteriori 50mila abitanti. Comprende, inoltre una nuova razionalizzazione dei modelli di raccolta per circa 100mila cittadini. Sono previsti servizi settimanali aggiuntivi e l’ottimizzazione gestionale, dedicando 45 risorse in più, con attenzione anche alla gestione dei grandi eventi della città. Per quanto riguarda i Centri di Raccolta, il Piano prevede la riorganizzazione gestionale, la riqualificazione delle strutture esistenti e la programmazione di altri centri nelle aree della città dove a oggi risultano meno presenti.

Ristrutturazione del modello operativo

La seconda direttrice riguarda la ristrutturazione del modello operativo, con un forte investimento sull’innovazione digitale e tecnologica. Tra gli interventi figurano l’ulteriore diffusione di attrezzature intelligenti per il controllo dei conferimenti. 4.200 le nuove campane “intelligenti” (informatizzate) previste sul territorio cittadino. Sarà inoltre incrementata la capacità di accertamento di ASIA, iniziando dal raddoppio degli ispettori ambientali: dagli attuali 8 a 16. Particolare attenzione sarà riservata alla valorizzazione del patrimonio immobiliare – con il consolidamento di nuovi autoparchi e sedi – e al rinnovamento e all’elettrificazione della flotta. Previsti l’introduzione di 140 nuovi mezzi elettrici entro il 2029 e lo sviluppo di infrastrutture di ricarica alimentate da impianti fotovoltaici per l’autoconsumo: soluzioni per una produzione stimata di circa 15 GWh, e una capacità fotovoltaica installata aggiuntiva di circa 13 MW. Dato rilevante per la riduzione dei costi

e l’autosufficienza energetica.

Sono previsti anche la standardizzazione dei processi aziendali, l’adozione di strumenti digitali condivisi per il monitoraggio delle attività e il rafforzamento delle politiche ESG, attraverso il controllo degli indicatori ambientali, sociali e di governance e una nuova edizione del Bilancio di sostenibilità aziendale.

Ampliamento e rifocalizzazione della filiera

La terza direttrice strategica punta all’ampliamento e alla rifocalizzazione della filiera. ASIA intende progressivamente internalizzare alcune attività operative, valorizzando le proprie risorse e stabilizzando i servizi. 40 le risorse che saranno dedicate a servizi attualmente esternalizzati e che si prevede di internalizzare entro il 2029 a vantaggio dell’ottimizzazione dei costi.

Inoltre, tra le iniziative figurano l’avvio dei lavori e la messa a regime dell’impianto di trattamento ex ICM e degli impianti di trasferenza di P. Picasso ed Ecodistretto 2 (Scampia), oltre all’avanzamento degli altri progetti impiantistici in itinere del Comune di Napoli. Il Piano non esclude inoltre la prospettica valutazione di investimenti, partecipazioni e partnership, per rafforzare il presidio della filiera e ridurre i rischi operativi ed economici. Tra le prospettive di ampliamento del perimetro aziendale Asia si candida alla possibile integrazione delle attività di manutenzione del verde orizzontale, attraverso gli interventi di sfalcio e decespugliamento, con gli attuali servizi di igiene urbana.

Le parole del Sindaco Manfredi

“In questi anni abbiamo fatto un lavoro importante per migliorare la gestione dei rifiuti in città, con una crescita progressiva della raccolta differenziata, l’immissione di nuovi operatori in strada e l’avvio di altri servizi affidati all’ASIA, come quello dedicato alla pulizia delle spiagge – ha sottolineato il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi –. Adesso vogliamo migliorare sempre più la qualità dei servizi partendo dalle zone che richiedono ulteriori interventi. Ho chiesto ad ASIA di definire una programmazione per i prossimi anni che punti all’efficienza organizzativa ed economica a vantaggio dei cittadini, che tenga conto delle esigenze di una città in continua evoluzione, anche in relazione ai grandi eventi, e che garantisca attenzione a tutte le zone di Napoli. Un altro elemento fondamentale è il rapporto con i cittadini: i servizi di igiene urbana funzionano meglio quando c’è una costante comunicazione, una sensibilizzazione condivisa con i cittadini. Nel complesso è un Piano importante e strutturato, che mette insieme investimenti, organizzazione e obiettivi di miglioramento. Siamo convinti che questa programmazione, con il supporto fondamentale dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali e del management, consentirà a Napoli di fare ulteriori passi avanti nella raccolta differenziata e nella cura del territorio“.

Le dichiarazioni sul Piano ASIA 2027-2029

“Nel piano di sviluppo di ASIA – ha evidenziato l’Assessore alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada – si punta ad ottimizzare l’impiego delle risorse umane e delle risorse economiche. Per quanto riguarda la TARI, anche quest’anno non c’è stato nessun aumento. Alla luce dei risultati a cui punta il piano spero che nei prossimi anni si potrà avere una diminuzione della tassa. Per fare questo, tuttavia, è necessario anche completare la filiera della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, che

passa anche attraverso la realizzazione degli impianti“.

“Questo Piano rappresenta una visione: vogliamo essere una Life Company –ha affermato l’Amministratore Unico di ASIA Napoli, Ciro Accetta –.

Per dare concretezza a un Patto con la città e con i cittadini, che non tenga conto soltanto dello sviluppo dei servizi e dell’individuazione delle leve di cambiamento operative, ma che assuma come riferimento i principi ESG, il benessere della comunità, la qualità della vita, la valorizzazione delle persone che ogni giorno lavorano per Napoli“.

“La nuova pianificazione triennale di ASIA si fonda sulle persone – ha spiegato il Direttore Generale, Benino Maddaluno –. In questi anni abbiamo investito molto sulla crescita e sulla valorizzazione delle professionalità interne, puntando sulla formazione e sul trasferimento delle competenze tra le persone con maggiore esperienza e le nuove risorse. In quattro anni abbiamo rinnovato circa il 60% dell’organico e raddoppiato il numero delle donne presenti in azienda. Un dato significativo è che oltre il 10% dei nuovi assunti ricopre oggi ruoli di maggiore responsabilità, a testimonianza delle opportunità di crescita professionale che ASIA intende continuare a promuovere. Crediamo molto nelle persone e nella loro capacità di contribuire allo sviluppo dell’azienda. Siamo fiduciosi che le linee strategiche del Piano possano accompagnare questo percorso di crescita, rispondendo sempre di più alle esigenze della città, dei cittadini e dei tanti visitatori che ogni giorno vivono la città“.

Equilibrio economico-finanziario e sostenibilità del piano

Il programma di sviluppo è stato delineato in una prospettiva di sostenibilità economico-finanziaria. Il raccordo tra le iniziative strategiche e il Piano Economico Finanziario evidenzia un impatto differenziale positivo stimato in circa 2 milioni di euro al 2029. La valutazione economica tiene conto degli effetti delle diverse iniziative. Tra queste il potenziamento della raccolta differenziata, la riorganizzazione dei modelli di raccolta e gli investimenti sui Centri di Raccolta. Ancora l’elettrificazione della flotta, lo sviluppo fotovoltaico, la standardizzazione dei processi e la progressiva internalizzazione di attività e servizi. Il Piano industriale 2027-2029 delinea così una prospettiva di crescita e trasformazione per ASIA Napoli. L’obiettivo è di rafforzare la capacità operativa dell’azienda, migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e contribuire alla costruzione di un sistema di gestione dei rifiuti sempre più efficiente, sostenibile e integrato.