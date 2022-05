Covid in Campania, calano indice di contagio e terapie intensive: il bollettino

Sono 4356 i positivi del giorno al Covid in Campania sui 26262 test effettuati per un indice di contagio pari al 16,58%, in calo di oltre due punti rispetto al dato di ieri. Sette i deceduti nelle ultime 48 ore che si vanno ad aggiungere ai sei morti in precedenza ma registrati solo ieri. Posti letto di terapia intensiva occupati sono 34 (-4 rispetto a ieri). Quelli di degenza ordinaria 658 (-8). (ANSA).

Caos al Cardarelli, De Luca scarica le responsabilità: “Colpa della carenza di medici” [Articolo del 6 maggio 2022]

“Stiamo lavorando per risolvere l’emergenza del Cardarelli e cancellare quelle immagini che fanno male. Si tratta di una situazione che non è dovuta alla chiusura dei pronto soccorso di altri ospedali che invece sono stati aperti. Nella prima serata di oggi potremmo già avere un alleggerimento. Si tratta di un’emergenza che si verifica, sebbene non in queste dimensioni, anche in altri ospedali di Italia a causa della carenza di medici dell’emergenza. Apriremo un contenzioso in relazione al personale che in Campania è sottostimato di almeno diecimila unità. Auspico che altri presidi napoletani diano una mano al Cardarelli.

“Non mancheranno anche i servizi televisivi ma obiettivamente è una grave e non c’è da cancellare le realtà amare quando ci sono. Quelle vicende fanno male, quando sei impegnato in un lavoro all’ultimo respiro e ti ritrovi davanti a emergenze che sporcano l’immagine della nostra sanità – ha dichiarato oggi il Governatore De Luca – Noi a Napoli i pronto soccorso li abbiamo aperti: Ospedale del Mare, Frattamaggiore, Cto, resta aperto al Vecchio Pellegrini”.

“Sono stati chiusi chiusi quelli di Loreto Mare e San Giovanni Bosco perché avevamo malati Covid da accogliere e al Cardarelli sono stati sacrificati reparti e posti letto per accogliere i malati infetti. Abbiamo ancora 700 ricoverati Covid in Campania. Ma dobbiamo recuperare un po’ di posti letto e dare una mano al Cardarelli, cui non è stata data ‘una mano’ da altri ospedali napoletani. C’è stato un ritardo che va recuperato immediatamente“.