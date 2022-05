Covid in Campania, risale l’indice di contagio ma calano le terapie intensive: il bollettino

Sono 3.505 i nuovi positivi al Covid in Campania su 24.801 test esaminati. Il tasso di incidenza sale al 14.13%, contro il 12,55 di ieri. Sette le nuove vittime, di cui cinque nelle ultime 48 ore e due risalenti ai giorni precedenti. Migliora la situazione sul versante ospedaliero: i posti letto occupati nelle intensive sono 29 (-2), quelli in degenza 453 (-4). (ANSA).

Vaiolo delle scimmie meno grave di una varicella, l’esperto: “Non contagia come il Covid e non c’è pandemia”

Vaiolo delle scimmie, mentre i casi sospetti salgono in tutta Europa (e in Italia si contano tre casi), dagli esperti arrivano rassicurazioni, specie considerando quanto abbiamo passato negli ultimi due anni con la pandemia di Covid-19. Per l’epidemiologo Donato Greco questo virus è meno grave della varicella, mentre Stefano Vella rassicura: non sarà una nuova pandemia. Il motivo? Il vaiolo delle scimmie non contagia come il coronavirus.

Greco, già direttore generale della Prevenzione al ministero della Salute, e oggi consulente Oms ed ex componente del Cts nell’emergenza Covid, è tra i massimi esperti di emergenze sanitarie degli ultimi 50 anni e ricorda di aver partecipato, proprio alla fine degli anni ’80, in Congo a un’indagine sul campo relativa a un’epidemia di vaiolo delle scimmie. «Nell’uomo il vaiolo delle scimmie è una malattia auto-estinguibile, cioè si risolve da sola in poche settimane ed è, come gravità, anche inferiore a una varicella».