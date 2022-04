Covid in Campania, cala l’indice di contagio ma aumentano i ricoveri: il bollettino

Cala, in Campania, l’indice di contagio. Secondo il Bollettino ordinario della Regione Campania sono 6.051 i neo positivi al Covid su 34.156 test esaminati. Ieri l’indice di contagio era pari al 19,31%, oggi cala al 17,7%. Quattro i decessi nelle ultime 48 ore; 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali sono 42 i posti letto occupati nelle terapie intensive (+2 rispetto a ieri); in degenza invece si contano 727 ricoveri (+1 rispetto a ieri). (ANSA).

Le parole del presidente De Luca: “Mascherine anche dopo la metà di giugno”

“In Campania manterremo l’obbligo della mascherina anche dopo metà giugno. Poi vedremo come sarà la situazione a settembre e ottobre. Dobbiamo essere prudenti. Abbiamo quotidianamente dai 60 agli 80mila positivi, molti di più rispetto all’anno scorso. Oggi la differenza è che abbiamo molti più positivi ma allo stesso tempo più asintomatici. In ogni caso, sono dati che devono preoccuparci. La Cina è l’esempio e anticipa sempre di alcuni mesi la diffusione del Covid: il dato che ha significato per noi è che possono emergere nuove varianti e dobbiamo avere prudenza. L’importante è vaccinarsi per affrontare l’emergenza”.