Covid in Campania, nel weekend si abbassa l’indice di contagio: il report dei contagi

Un morto per il Covid nelle ultime 24 ore, 1561 positivi a fronte di 10927 eseguiti con un indice di contagio al 14,28%, in calo rispetto alla giornata di ieri quando era stato del 15,89. E’ quanto si desume dal bollettino quotidiano che fa il punto sul contagio Covid in Campania.

Sono 15 i posti letti di terapia intensiva occupati (gli stessi di ieri), 585 quelli disponibili. Per la degenza ordinaria si contano invece 318 posti occupati, contro i 327 di ieri. I disponibili (posti letto Covid e Offerta privata) sono invece 3.160. (ANSA).

De Luca agli ospedali di Giugliano e Frattamaggiore: “In corso interventi per migliorarli”

Il Presidente ha incontrato i primari nel reparto di Gastroenterologia appena ristrutturato. Nel corso dell’incontro il Presidente ha fatto il punto con i vertici dell’ASL e con il Sindaco di Giugliano per la variazione del Piano Regolatore Generale di Giugliano, indispensabile per poter continuare l’iter di realizzazione del nuovo Ospedale, già finanziato per 64 Milioni di euro con fondi ministeriali (ex art.20). Da alcuni giorni l’Azienda Sanitaria ha avviato interventi edilizi volti a riqualificare la facciata dell’ospedale, nel quadro di un percorso di miglioramento dell’attuale struttura.

I lavori in programma a Gugliano – IN CORSO DI REALIZZAZIONE

I lavori porteranno ad un totale rifacimento delle facciate dell’edificio adiacente l’ospedale e ad un rifacimento della facciata anteriore del corpo di fabbrica principale.

L’intervento di rifunzionalizzazione consiste nell’adeguamento e ammodernamento degli ambienti con abbattimento e ricostruzione della parte antistante l’edificio principale del Presidio Ospedaliero. L’area oggetto di intervento copre una superfice di 790 mq e una superfice utile interna di circa 680 mq.

Il nuovo Poliambulatorio prevede n. 10 ambulatori – area di attesa – area reception – servizi igienici per il pubblico.

L’intervento complessivo, che dovrebbe realizzarsi in 18 mesi, prevede un investimento in opere ed attrezzature di circa 2.6 milioni di Euro

L’allestimento del cantiere è già in corsoIl nuovo ospedale di Giugliano