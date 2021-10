Calano i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Covid in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 286 positivi su 15.541 tamponi esaminati, 49 in meno di ieri con 1.552 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo l’1,84% dei test, pressoché stabile rispetto a ieri quando il tasso di positività era all’1,96%.

Se sale a 7.934 il numero di vittime con i sette decessi contabilizzati ieri, cala il numero dei ricoveri ospedalieri: 212 ricoverati con sintomi, 12 in meno di ieri, e 21 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.

Questo il bollettino Covid di oggi in Campania:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 286

Test: 15.541

Deceduti: 3 (*)

nelle ultime 48 ore; 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 21

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 212

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.