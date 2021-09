Covid in Campania, l’Unità di crisi della Regione segnala altri 491 casi su 19.386 test (tamponi molecolari e antigenici rapidi), 20 in più di ieri con 1.610 tamponi processati in meno. Il rapporto positivi/tamponi è pari al 2,53%, in aumento rispetto al 2,24% registrato ieri. Al bilancio delle vittime si aggiungono altri 11 morti, 5 deceduti nelle ultime 48 ore e 6 in precedenza ma registrati ieri. I pazienti ricoverati sono 22 in terapia intensiva, uno meno di ieri, e 373 in degenza, 6 meno di ieri.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili al link: http://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html

IL BOLLETTINO COVID DI IERI IN CAMPANIA

[ARTICOLO 31 AGOSTO 2021]. Aumentano i nuovi positivi ma cala la curva dei contagi da Covid in Campania complice la ripresa massiccia dei tamponi. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 471 positivi su 20.996 tamponi esaminati, 285 in più di ieri con 15.800 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 2,24% dei test, più di un punto percentuale in meno di ieri quando il tasso di positività era al 3,58%.

Se sale a 7.741 il numero di vittime con i 12 decessi registrati nei giorni precedenti ma comunicati solo oggi, cresce anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 379 ricoverati con sintomi, 13 in più di ieri, e 23 malati in terapia intensiva, cinque in più di ieri.