Diminuiscono i nuovi positivi ma schizza verso l’alto la curva dei contagi da Covid in Campania complice anche il basso numero di tamponi effettuati la domenica: oggi il virus fa registrare 151 positivi su 2.298 tamponi molecolari esaminati, 93 in meno di ieri con 4.631 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 6,57% dei test, il doppio di a ieri quando l’indice di contagio era al 3,52%, in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

Sale a 7.564 anche il numero di vittime con i due decessi registrati dall’unità di crisi della Campania nelle ultime 48 ore. In aumento i numeri dei ricoveri ospedalieri: 181 ricoverati con sintomi, sei più di ieri, e 10 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.

A giorni la decisione per la zona gialla

Il 26 luglio potrebbe essere la data nella quale alcune zone dell’Italia torneranno a tingersi di giallo con la reintroduzione di alcune restrizioni. Tra queste anche la Campania, che insieme a Sardegna, Lazio, Sicilia e Veneto è la regione a maggior rischio. Si guarda con attenzione l’incidenza dei casi di ogni regione: sopra i 50 contagi ogni 100mila abitanti in una settimana si esce dalla zona bianca.

Ad ogni modo non c’è ancora nulla di certo perché alcune regioni hanno visto l’incidenza diminuire da una settimana all’altra e perché i parametri potrebbero cambiare. Il ministro della salute Roberto Speranza ha affermato che peserà di più il numero dei ricoveri sul passaggio da un colore all’altro di ogni territorio. Se le sue parole dovessero trovare conferma nel prossimo decreto, il passaggio in zona gialla potrebbe essere sconigurato per la Campania. Ovviamente, si tratta di una situazione in continuo divenire e la situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro.



Questo il bollettino Covid in Campania di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 151

Tamponi molecolari del giorno: 2.298

Tamponi antigenici del giorno: 1.625

Deceduti: 2 (*)

* Nelle ultime 48 ore.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 10

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 181

** Posti letto Covid e Offerta privata.