Covid in Campania, calano ancora positivi e ricoveri: il bollettino

Diminuisce ancora il numero di nuovi positivi e resta stabile la curva dei contagi da Covid. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 3.246 positivi su 18.301 tamponi esaminati, 77 in meno di ieri con 48 tamponi processati in più. Di questi, 3.051 su 15.245 sono positivi al tampone antigenico mentre 195 su 3.056 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 17,74%, poco meno di un punto percentuale in meno rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 17,24%.

Se sale a 10.904 il numero di vittime con i tre decessi contabilizzati ieri scende ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 519 ricoverati con sintomi, 24 in meno di ieri, e 22 malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri.