Altro bollettino nero, non si fermano i contagi in Campania: aumentano anche i ricoveri

Sono 610 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 8.008 test molecolari esaminati: il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, sale al 7,61%, contro il 6,10 di ieri. Il bollettino odierno dell’Unità di crisi segnala anche due nuove vittime e un aumento dell’occupazione dei posti letto, sia in intensiva (14 pazienti, +1) che in degenza (267 ricoverati, +10).

“Troppe ferie fanno male, a Ferragosto non esagerate”, De Luca avvisa i cittadini della Campania

“Vi prego di non perdere la testa a Ferragosto, vi prego di indossare la mascherina, vi prego di essere responsabili per i vostri figli e di capire che più siamo responsabili e prima finisce questo calvario”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

Ringrazia il personale medico sanitario, De Luca, “è ormai stremato”. E ribadisce il suo invito a vaccinarsi: “Troppe ferie fanno male, dieci giorni bastano per tirare il fiato e fare l’ultimo tratto di questo cammino contro il Covid”.

Duro attacco pronunciato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, contro il governo Draghi, durante la sua consueta diretta informativa su Facebook. Capo d’accusa: le misure anti-covid giudicate troppo ‘soft” dal politico campano.

“Il governo – osserva De Luca – continua a muoversi sulla base delle mezze misure e non è in grado di prendere misure impegnative. Questo avviene sia perché vi è una coalizione di governo complicata e contradditoria. Ma anche perché si sta cercando di superare in qualche modo il 20 agosto per non deprimere le attività economiche. Prendiamoci queste due settimane, dopodiché dovremo prendere misure importanti. Credo che sia sbagliato continuare con le mezze misure, perché hanno come unico risultato quello di prolungare all’infinito la stagione del covid. Non avrei dubbi su una decisione da prendere a livello nazionale: rendere obbligatoria la vaccinazione. Punto“.