Bomba contro Sigfrido Ranucci, spunta la pista della camorra

PUBBLICITÀ

Una lettera anonima potrebbe far luce sull’attentato del 16 ottobre scorso contro la casa del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Come riporta il Fatto Quotidiano il pm Carlo Villani oggi sentirà come persone informate sui fatti l’inviato di Report, Daniele Autieri e l’ex Ad della società Cantieri Navale Vittoria. La missiva collegherebbe la camorra alla bomba carta da un chilo piazzata davanti a Pomezia. Adesso la lettera è in mano ai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma.

Il verbale di Ranucci all’Antimafia

Nei giorni scorsi i pm hanno acquisito il verbale dell’audizione di Ranucci alla Commissione parlamentare Antimafia, avvenuta ad inizio novembre. Parte di quell’audizione era stata secretata, su richiesta del giornalista, che aveva chiesto di parlare a microfoni spenti dopo una domanda del senatore Roberto Scarpinato.

PUBBLICITÀ

Il senatore gli aveva chiesto chiarimenti in merito a sue precedenti dichiarazioni secondo cui sarebbe stato pedinato su richiesta del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, in seguito a una puntata di Report sulla premier Giorgia Meloni. Nel frattempo, proseguono le indagini: gli investigatori stanno analizzando le immagini di oltre quaranta telecamere, pubbliche e private, presenti nella zona dell’attentato e in quelle limitrofe, per identificare chi ha collocato e fatto esplodere l’ordigno rudimentale.