Gli allagamenti a causa della pioggia non risparmiano nemmeno l’ospedale San Giovanni di Dio. Il pronto soccorso del nosocomio di Frattamaggiore è infatti allagato come conseguenza del maltempo, con l’attività delle ambulanze rallentate. “Aspettiamo notizie di un nostro parente ferito, non sappiamo nulla e intanto siamo zuppi d’acqua”, è assurdo affermano alcuni dei presenti. Anche le auto private che arrivano al triage hanno incontrato simile difficoltà dei mezzi del 118.

I fulmini e l’acquazzone sorprendendo i napoletani, è ancora allerta meteo

Un intenso acquazzone ha sorpreso i napoletani proprio poco dopo le ore 14. La pioggia è caduta tra la città di Napoli e la sua provincia, al momento non si registrano danni. Alcune strade sono state allegate dalla copiosità della pioggia caduta in pochi minuto, ciò tradisce un cambiamento dei fenomeni atmosferici. Infatti molti meteorologi esperti parlano della tropicalizzazione del clima italiano. Infatti ieri la Protezione Civile della Regione Campania prorogava l’avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo già in vigore su tutta la Campania per piogge e temporali fino alle 23.59 di stasera.

La perturbazione, infatti, insisterà per ulteriori 24 ore sul territorio regionale: per tutta la giornata di oggi. Si prevedono rovesci e temporali, localmente anche intensi con possibili raffiche di vento nei temporali. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento,. Possibili fulmini e grandinate.​