Bombola tra le gambe e accendino in mano, carabinieri evitano una strage a Mondragone

PUBBLICITÀ

Momenti di forte tensione nella serata di ieri, 24 novembre 2025, in una palazzina di via Monte Mileto, a Mondragone, dove un 56enne del luogo, in evidente stato di agitazione, si era barricato nella propria abitazione minacciando di far esplodere una bombola di gas. L’allarme è scattato quando la Centrale Operativa del locale Reparto Territoriale Carabinieri ha ricevuto, attraverso il numero Europeo Unico di Pronto Intervento “112” una segnalazione da parte di alcuni residenti, impauriti per quanto stava accadendo.

Sul posto sono intervenuti i militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone, supportati da personale del Commissariato di P.S. di Castel Volturno, dai Vigili del Fuoco di Caserta e dai sanitari del servizio “118”. Le forze dell’ordine hanno immediatamente provveduto allo sgombero dello stabile e alla messa in sicurezza dell’area, circoscrivendo ogni possibile rischio per gli altri residenti.

PUBBLICITÀ

All’interno dell’abitazione i Carabinieri hanno trovato l’uomo seduto su un divano con una bombola di gas da 15 kg tra le gambe e un accendino stretto in mano. Secondo quanto ricostruito nell’immediato il gesto sarebbe riconducibile a dissidi condominiali che avrebbero generato nell’uomo un forte stato di agitazione e nervosismo.

Approfittando di un momento di distrazione, i Carabinieri sono riusciti a intervenire con tempestività, immobilizzandolo nonostante la ferma resistenza e mettendo in sicurezza la bombola, evitando così conseguenze potenzialmente devastanti. Nessuno degli abitanti del palazzo è rimasto ferito.

L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza per tentata strage e resistenza a pubblico ufficiale. La bombola e l’accendino sono stati posti sotto sequestro e saranno depositati presso l’ufficio corpi di reato.

Al termine delle procedure di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.