Bonus, pensioni e bollette: il Governo pronto al nuovo decreto

Il Governo sta lavorando al nuovo decreto relativo ai bonus, pensioni e bollette. Come anticipato da Il Sole 24 Ore il provvedimento dovrà essere approvato nella riunione odierna del consiglio dei ministri. Dunque si prevede il taglio del cuneo che si amplia di un punto per la platea già coinvolta dalla decontribuzione di 0,8 punti prevista dalla legge di bilancio, ovvero per i redditi fino a 35mila euro. La misura, retroattiva a partire da luglio, vale complessivamente 1,6 miliardi (come detto, 786 milioni nel 2022 e 831 milioni nel 2023).

PENSIONI E BONUS

La bozza prevede anche la rivalutazione del 2% delle pensioni a partire dal primo ottobre, tredicesima compresa, e l’anticipo del conguaglio. Il costo è in questo caso di 2,38 miliardi. Come atteso, viene inoltre esteso di un mese il taglio delle accise sui carburanti, fino al 20 settembre 2022.

Nel dl aiuti bis verranno rifinanziati il bonus psicologo e il bonus trasporti, inseriti nel precedente decreto aiuti. In particolare per il bonus destinato agli abbonamenti dei trasporti pubblici vengono stanziati 101 milioni in più, dai 79 milioni originari. Per il bonus psicologo la nuova cifra non è invece ancora dettagliata.

COME CAMBIANO LE BOLLETTE E I CONTRATTI

Nella bozza è prevista anche la sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale. La norma sospende fino al 31 ottobre l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo nei rapporti con i clienti domestici, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Fino a quella data, si precisa, sono inefficaci anche i preavvisi per queste finalità. Nel provvedimento è prevista anche la rateizzazione bollette, anche se il relativo articolo è ancora vuoto.