Bonus sport per ragazzi e bimbi, parte il piano della Regione Campania

Parte il piano della Regione Campania per l’accesso gratuito all’attività sportiva a favore di minori dai 6 ai 15 anni.

PRIMA FASE RIVOLTA AD ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

A partire dal 22 giugno 2022 e fino al 22 Luglio 2022 alle ore 18.00, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, in possesso dei requisiti, possono compilare e inviare la propria candidatura tramite PEC all’indirizzo [email protected] o a mezzo posta mediante raccomandata AR all’indirizzo Mostra d’Oltremare (Teatro Mediterraneo – 3° piano) in Via J. F. Kennedy n.54- 80125 Napoli. A seguito della verifica delle condizioni di ammissibilità, sarà pubblicato l’elenco degli ammessi sul sito istituzionale.

SECONDA FASE RIVOLTA ALLE FAMIGLIE

Sarà pubblicato un avviso con termini e modalità di presentazione della domanda per la richiesta dei voucher da parte dei beneficiari. Destinatari del voucher saranno:

– minori di età compresa tra i 6 e i 15 anni residenti in Campania che praticano attività sportiva;

– minori di età compresa tra i 6 e i 15 anni con disabilità riconosciuta e comprovata da idonea documentazione sanitaria.

1.Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse finalizzata all’erogazione dei voucher le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche che possiedono, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

– sede legale in Campania;

– Iscrizione valida per l’anno in corso al Registro Nazionale delle Associazioni e Società

Sportive Dilettantistiche CONI o alle sezione CIP del medesimo Registro;

– iscrizione per l’anno 2020 e 2021 al Registro Nazionale delle Associazioni e Società

Sportive dilettantistiche del CONI o alla sezione CIP del medesimo Registro;

– requisiti di ordine generale e di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

– essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;

– essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale dipendente;

– avere in disponibilità l’utilizzo di locali ed impianti in regola con la normativa vigente, e funzionali all’attività;

– l’ubicazione degli impianti in cui si svolge l’attività sportiva in uno o più Comuni della Regione Campania.

2. Beneficiari del voucher

Il voucher sportivo, di cui all’art. 3, comma 7, della L. 38 del 2020, è spendibile all’interno delle ASD/SSD da parte dei seguenti soggetti:

Tali soggetti minori, per beneficiare dei voucher sport devono, inoltre, essere parte di un nucleo familiare che rientra nei parametri, come attestato dalla certificazione ISEE rilasciata dall’INPS. I beneficiari potranno scegliere la ASD/SSD presso cui utilizzare il voucher dall’elenco delle ASD/SSD che hanno risposto al presente avviso e che verranno valutate idonee secondo l’elenco

INFORMAZIONI AL LINK: https://bit.ly/3y8Xm2f