Borse di studio da 250 euro, la Regione Campania rilancia il contributo

La Regione Campania ha confermato le borse di studio da 250 euro per gli studenti degli istituti superiori di II grado. “Anche in relazione ai risultati raccolti nel 2021, infatti, la Regione ha previsto borse di studio dell’importo unico di 250 euro così come fatto lo scorso anno. Per ottenere le borse di studio le famiglie non devono superare un Isee di 15.748,48 euro. Le borse di studio saranno finanziate con le risorse del Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio”, dichiara Vincenzo Santangelo, consigliere regionale del gruppo Italia Viva.

BORSE DI STUDIO IN CAMPANIA 2020-2021

Inoltre si è aperta una nuova finestra temporale per la riscossione delle borse di studio per l’anno scolastico 2020/2021. I beneficiari che non hanno ancora provveduto ad effettuare il ritiro potranno recarsi presso gli Uffici Postali entro il 31 maggio 2022

Per Studenti beneficiari minorenni

Quindi un genitore che esercita la responsabilità genitoriale o chi ne fa le veci deve recarsi presso un Ufficio Postale munito di documenti originali:

– dell’originale del proprio documento di identità in corso di validità;

– codice fiscale;

– dell’originale del documento di identità in corso di validità dello studente beneficiario della borsa di studio;

– dell’originale del codice fiscale dello studente beneficiario della borsa di studio;

– della copia compilata della dichiarazione sostituiva, da firmare davanti all’operatore dell’ufficio postale.

Per studenti beneficiari maggiorenni

È sufficiente che il beneficiario si presenti in un qualsiasi Ufficio Postale munito dell’originale del proprio documento d’identità in corso di validità e del proprio codice fiscale. In entrambi i casi occorre comunicare all’operatore di sportello di dovere incassare un “Bonifico domiciliato” erogato dal MIUR, relativo alle Borse di Studio anno scolastico 2020/2021.