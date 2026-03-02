PUBBLICITÀ
Misura cautelare per il Consigliere regionale Zannini e 2 imprenditori

Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Divieto di dimora in Campania per il consigliere regionale campano Giovanni Zannini, rieletto alle ultime elezioni nelle file di Forza Italia.

Il Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha parzialmente accolto la richiesta della Procura, che aveva sollecitato la custodia cautelare in carcere, disponendo invece una misura meno afflittiva.

Stesso provvedimento per gli imprenditori Luigi e Paolo Griffo, dominus della Spinosa S.p.A.. Secondo l’ipotesi accusatoria, il consigliere si sarebbe adoperato per favorire la realizzazione di un nuovo stabilimento caseario nel territorio di Cancello ed Arnone.

Le accuse contestate

I tre risultano indagati, a vario titolo, per:

  • corruzione per l’esercizio della funzione
  • falsità materiale in concorso
  • truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Le misure sono in corso di esecuzione da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Aversa.

Effetti sul Consiglio regionale

Il divieto di dimora comporta l’impossibilità per Zannini di esercitare le funzioni di consigliere regionale. È prevista quindi la surroga con il primo dei non eletti nella lista di Forza Italia in provincia di Caserta per tutta la durata della misura.

Alle 10.30 è in programma una conferenza stampa del procuratore Pierpaolo Bruni presso gli uffici della Procura per illustrare i dettagli dell’operazione.

 

 

