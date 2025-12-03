PUBBLICITÀ
Borsoni pieni di scarpe false sequestrati a Napoli, erano spacciate per originali

Nell’ambito delle linee di indirizzo del Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, per il contrasto dei fenomeni criminali nell’area della Stazione Centrale, la Polizia Metropolitana ha intercettato nella zona di Porta Capuana un veicolo condotto da un cittadino extracomunitario regolare.

Borsoni pieni di scarpe false sequestrati a Napoli, erano spacciate per originali

Durante il controllo è emerso che il conducente era sprovvisto di patente, mai conseguita. Nel portabagagli dell’auto erano occultati 4 borsoni contenenti 106 paia di scarpe contraffatte di marchi di lusso tra cui Gucci, Louis Vuitton, Nike e Armani, per un giro d’affari stimato in circa 11.000 euro.

Il cittadino extracomunitario, dopo le procedure di identificazione e fotosegnalamento, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per possesso di merce con marchi contraffatti e ricettazione. L’intera merce è stata sottoposta a sequestro penale.

Le operazioni confermano l’impegno costante della Polizia Metropolitana di Napoli nel contrasto ai reati ambientali e alla commercializzazione di prodotti contraffatti, a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini dell’area metropolitana.

