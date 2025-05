Botta e risposta tra Juan Jesus, Biasin ed i tifosi interisti: “Accettate la sconfitta”

PUBBLICITÀ

Il difensore del Napoli si è espresso sulla vicenda Biasin. Sfogo dopo lo ‘scontro’ social che ha visto protagonisti Juan Jesus e Fabrizio Biasin.

Gli sfottò del difensore

Fabrizio Biasin, noto giornalista e tifoso dell’Inter si è espresso sulla volata scudetto. La vittoria del Napoli con la differenza solamente di un punto non sembra essere andata giù al giornalista. Alla domanda di Alessio Tacchinardi durante il programma Pressing: “Secondo te lo scudetto lo ha vinto il Napoli o lo ha perso l’Inter?” ovviamente Biasin ha risposto pro-Inter.

Queste dichiarazioni hanno fatto partire tanti sfottò ed insulti da parte dei tifosi del Napoli che lo hanno punzecchiato sui social. Tra tutti i messaggi spicca quello di Juan Jesus. Il difensore brasiliano scrive “Ora dillo senza piangere”.

L’appello ai tifosi dell’Inter

Non è tardata una dichiarazione di Juan Jesus in conferenza verso i suoi ex tifosi interisti.

“A tutti i tifosi interisti che mi stanno scrivendo, alcuni anche con toni irrispettosi, voglio dire che il mio commento era rivolto a un giornalista. Non accetto che si manchi di rispetto al nostro percorso e alle nostre vittorie. Ho sempre portato rispetto all’Inter anche dopo quello che è successo l’anno scorso… Nel mio commento non c’è un attacco alla squadra, non permetto a nessuno di mettermi parole in bocca che non ho detto. Imparate ad accettare le sconfitte”.

Juan Jesus si riferisce all’episodio di razzismo subito durante la partita contro l’Inter, dove sembravano essere piovuti insulti nei suoi confronti da parte di Francesco Acerbi, scaturendo una polemica fortissima.

La risposta di Biasin

Fabrizio Biasin ci ha tenuto a dire la sua su questa situazione.

“Caro Juan, hai fatto tutto tu. Io ho avuto una domanda da Alessio Tacchinardi e ho detto la mia. Per colpa tua sto ricevendo solo insulti, forse dovresti imparare a vincere”.

