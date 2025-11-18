Bottino da 200mila euro con le auto rubate, 8 arresti nel Casertano

PUBBLICITÀ

I Carabinieri della Compagnia di Capua hanno eseguito un’ordinanza di

applicazione di misure personali nei confronti di 11 persone (12 destinatari, di cui 8 agli arresti domiciliari, 3 all’obbligo di dimora e una all’obbligo di presentazione alla P.G), emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta di questa Procura della Repubblica, diretta da Pierpaolo Bruni, ritenuti responsabili – sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari – dei reati di furto, ricettazione e riciclaggio, in concorso.

Dai furti auto alla vendita dei pezzi

Il provvedimento cautelare rappresenta l’esito di un’articolata e prolungata attività

investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dai Carabinieri della

Sezione Operativa del Comando, nel periodo compreso tra il dicembre 2022 e il giugno

2024. Le indagini hanno consentito di individuare i presunti responsabili di numerosi episodi di furto di auto, nonché di ricettazione e riciclaggio delle stesse o di loro componenti.

Giro d’affari da 200mila euro

In particolare, è emerso che gli indagati erano specializzati sia nel furto di veicoli (otto

autovetture e due motocicli) perpetrati mediante manomissione o disattivazione dei

dispositivi di chiusura, sia nella successiva ricettazione e nel riciclaggio di veicoli rubati e/o

parti di essi (25 auto e un motociclo) sui quali venivano sostituiti i telai originali con telai fittizi e applicate targhe anteriori e posteriori non corrispondenti a quelle originariamente assegnate ai mezzi sottratti. L’illecito giro d’affari è stato stimato in oltre 200mila euro euro.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, che gli odiemi

indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva e che la misura cautelare è stata adottata con contraddittorio limitato alla fase delle indagini preliminari e che il Giudice della fase processuale potrà anche valutare l’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli