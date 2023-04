Bruno e Salvatore Solla, i fratelli uccisi nella faida di Napoli Est: De Micco all’attacco dei De Luca Bossa

PUBBLICITÀ

– Agguato ieri sera a Napoli dove, nel quartiere Ponticelli, un uomo è stato assassinato a colpi di pistola. L’agguato, di chiara matrice camorristica, è scattato intorno alle 20,10 in viale Metamorfosi, all’angolo con viale Decio Mure. Un’auto con a bordo i sicari si è avvicinata allo scooter condotto da Bruno Solla, 59 anni, ritenuto dagli investigatori vicino al clan De Luca Bossa: dalla vettura sono stati esplosi diversi colpi tre dei quali hanno raggiunto la vittima al petto e uno al braccio.

Solla è stato soccorso da un’ambulanza del 118 che l’ha accompagnato nel Pronto Soccorso dell’ospedale del Mare dove, però, nonostante l’intervento dei sanitari il 59enne è deceduto.

Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei poliziotti del commissariato Ponticelli e della Squadra Mobile.

Bruno Solla detto ‘Tatabill’ è il fratello di Salvatore ucciso a sua volta qualche anno fa dai De Micco, precisamente nel 2016.

L’omicidio non può che essere considerato un attacco diretto dei De Micco ai De Luca Bossa, gruppo cui Solla negli ultimi tempi era legato. Solla balzò l’ultima volta agli onori delle cronache due anni fa quando nel novembre 2021 fu arrestato dalla polizia al culmine di un inseguimento terminato proprio in viale delle Metamorfosi: Solla era sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Napoli.

Finì così in manette come le accuse di resistenza a Pubblico Ufficiale e per inosservanza alle prescrizioni della misura cui era sottoposto. Il fratello invece, conosciuto negli ambienti criminali con l’appellativo di Totore ‘o sadico, fu ucciso nel dicembre del 2016: secondo la ricostruzione fatta dai magistrati pagò con la vita il non essersi voluto piegare alle richieste estorsive dei De Micco sulla piazza di spaccio che gestiva. I Solla dopo un passato come ‘satelliti’ del vecchio clan Sarno si sono avvicinati ai De Luca Bossa. Proprio questa ‘vicinanza’ spiegherebbe l’ennesimo omicidio.

