PUBBLICITÀ
HomeCronacaBrutta sorpresa dopo Napoli-Pisa per 104 tifosi all'uscita dallo stadio Maradona
CronacaCronaca locale

Brutta sorpresa dopo Napoli-Pisa per 104 tifosi all’uscita dallo stadio Maradona

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Controlli a tappeto fuori al Maradona durante il concerto di Marracash,
Controlli a tappeto fuori al Maradona durante il concerto di Marracash, "piazza pulita" tra bevande e veicoli
PUBBLICITÀ
In occasione della partita di calcio Napoli-Pisa, gli agenti della Polizia locale hanno effettuato attività di controllo nelle aree circostanti lo stadio Maradona. Sono state 125 le sanzioni elevate per divieto di sosta e 104 i veicoli prelevati, di cui 9 motocicli. Nel corso delle operazioni 8 soggetti sono stati sorpresi ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore e 5 deferiti all’Autorità Giudiziaria in quanto recidivi. Gli uomini della polizia locale hanno effettuato anche sequestri  nei confronti di venditori ambulanti di bibite e comminato sanzioni per la vendita di bevande in bottiglie di vetro.c
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati