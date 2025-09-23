Brutta sorpresa dopo Napoli-Pisa per 104 tifosi all’uscita dallo stadio Maradona

In occasione della partita di calcio Napoli-Pisa, gli agenti della Polizia locale hanno effettuato attività di controllo nelle aree circostanti lo stadio Maradona. Sono state 125 le sanzioni elevate per divieto di sosta e 104 i veicoli prelevati, di cui 9 motocicli. Nel corso delle operazioni 8 soggetti sono stati sorpresi ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore e 5 deferiti all’Autorità Giudiziaria in quanto recidivi. Gli uomini della polizia locale hanno effettuato anche sequestri nei confronti di venditori ambulanti di bibite e comminato sanzioni per la vendita di bevande in bottiglie di vetro.c