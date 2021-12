Buoni spesa per il Comune di Napoli, domani partono le richieste. Pubblicato l’avviso pubblico per la regolamentazione dei criteri e delle modalità per l’accesso al sostegno alimentare a favore di persone e/o famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione del Covid-19.

COME PRESENTARE LE DOMANDE E LA SCADENZA PER IL BUONI SPESA

La domanda potrà essere presentata esclusivamente, utilizzando SPID, CIE e CNS, compilando il modulo online sul sito https://buonispesa.comune.napoli.it e si baserà su un’autocertificazione dei requisiti. Ai fini dell’attribuzione sono considerati prioritari il numero di componenti del nucleo familiare, e l’ordine cronologico di arrivo delle domande.

Le domande possono essere presentate fino alle ore 18:00 del 07/12/2021. Tutte le informazioni sono disponibili nella pagina dedicata sul sito istituzionale: www.comune.napoli.it/buonispesa.

QUANTO SI POTRA’ OTTENERE

L’ammontare del buoni spesa a Napoli varierà in base alla composizione del nucleo familiare (rilevato esclusivamente dall’anagrafe comunale) da un minimo di € 100,00 a un massimo di 200 euro per ogni nucleo familiare. Il contributo potrà essere utilizzato esclusivamente negli esercizi commerciali convenzionati con il Comune di Napoli, il cui elenco verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente, diviso per Municipalità. L’importo complessivo riconosciuto dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, compresi quelli in promozione, e precisamente.

Quindi prodotti non elaborati di base, prediligendo prodotti campani. Salute e cura della persona ad esclusione di quelli di bellezza. Pulizia e cura della casa. Prodotti per la cura di bambini e neonati.

Inoltre non il buono spesa del Comune di Napoli non è assolutamente spendibile per (a titolo di esempio):

alcolici (vino, birra e super alcolici vari)

arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.)

L’erogazione del contributo economico avverrà nei limiti dei fondi complessivamente disponibili e composti dalle somme attualmente messe a disposizione dal Comune di Napoli.