Bus turistico bulgaro in giro per Napoli, autista nei guai: non aveva la patente

Una settimana di controlli intensivi quella appena conclusa dal personale della Polizia Locale di Napoli, Unità Operativa Gruppo Intervento Territoriale (GIT). Le operazioni, mirate alla sicurezza stradale e al contrasto dell’abusivismo nel settore del trasporto pubblico e merci, hanno portato a pesanti sanzioni, sequestri e ritiri di patenti.
Trasporto Passeggeri: Controlli su Taxi e NCC
- Servizio Taxi: Accertate 7 violazioni per esercizio fuori turno (di cui 5 di notte) e 4 per mancato rilascio della ricevuta fiscale.
- NCC: Elevate sanzioni per 2 casi di esercizio abusivo della professione e un caso di mancanza del foglio di servizio obbligatorio.
- Provvedimenti: In totale sono state ritirate 7 licenze taxi, sequestrati 2 veicoli e applicato un fermo amministrativo.
Sicurezza Merci: Autotrasportatori sotto la Lente
- Frode e Manomissioni: Un autoarticolato è stato scortato in officina per la sostituzione di un tachigrafo malfunzionante. Altri tre conducenti sono stati sorpresi senza carta tachigrafica o con documenti intestati a terzi per occultare le ore di guida.
- Irregolarità Internazionali: Un autotrasportatore croato è stato sanzionato con 1.080 euro (pagati immediatamente) per gravi carenze nei riposi obbligatori.
- Casi Critici: Fermato un conducente alla guida di un mezzo pesante nonostante il precedente ritiro della patente per guida sotto l’effetto di stupefacenti; l’uomo ha tentato invano di scambiarsi d’identità con un collega. Sono state ritirate complessivamente 4 patenti.
Il Caso Limite: Bus Turistico Bulgaro Fuori Norma