Bus turistico bulgaro in giro per Napoli, autista nei guai: non aveva la patente

Una settimana di controlli intensivi quella appena conclusa dal personale della Polizia Locale di Napoli, Unità Operativa Gruppo Intervento Territoriale (GIT). Le operazioni, mirate alla sicurezza stradale e al contrasto dell’abusivismo nel settore del trasporto pubblico e merci, hanno portato a pesanti sanzioni, sequestri e ritiri di patenti.

Trasporto Passeggeri: Controlli su Taxi e NCC

Il Nucleo di Polizia Turistica ha focalizzato l’attenzione sul servizio di trasporto non di linea, riscontrando diverse irregolarità, spesso concentrate nelle ore notturne:
  • Servizio Taxi: Accertate 7 violazioni per esercizio fuori turno (di cui 5 di notte) e 4 per mancato rilascio della ricevuta fiscale.
  • NCC: Elevate sanzioni per 2 casi di esercizio abusivo della professione e un caso di mancanza del foglio di servizio obbligatorio.
  • Provvedimenti: In totale sono state ritirate 7 licenze taxi, sequestrati 2 veicoli e applicato un fermo amministrativo.

Sicurezza Merci: Autotrasportatori sotto la Lente

In collaborazione con la DGT del Sud del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il GIT ha ispezionato 15 autoarticolati tra Poggioreale e la Zona Industriale. I risultati evidenziano condotte allarmanti per la sicurezza stradale:
  • Frode e Manomissioni: Un autoarticolato è stato scortato in officina per la sostituzione di un tachigrafo malfunzionante. Altri tre conducenti sono stati sorpresi senza carta tachigrafica o con documenti intestati a terzi per occultare le ore di guida.
  • Irregolarità Internazionali: Un autotrasportatore croato è stato sanzionato con 1.080 euro (pagati immediatamente) per gravi carenze nei riposi obbligatori.
  • Casi Critici: Fermato un conducente alla guida di un mezzo pesante nonostante il precedente ritiro della patente per guida sotto l’effetto di stupefacenti; l’uomo ha tentato invano di scambiarsi d’identità con un collega. Sono state ritirate complessivamente 4 patenti.

Il Caso Limite: Bus Turistico Bulgaro Fuori Norma

L’operazione più eclatante ha riguardato un autobus bulgaro impegnato in un tour nazionale. Al conducente sono state contestate violazioni gravissime: 6 riposi settimanali omessi su 8 settimane controllate, 11 mancati riposi giornalieri e il superamento dei limiti di guida, oltre alla totale assenza della CQC (Carta di Qualificazione del Conducente).
Il conducente ha dovuto corrispondere immediatamente 7.000 euro di sanzioni. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni, mentre per l’autista è scattato il ritiro della patente e l’obbligo di riposo forzato. I passeggeri hanno proseguito il viaggio con un vettore locale sostitutivo.
