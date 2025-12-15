PUBBLICITÀ
HomeCronacaCadavere della madre nella cassapanca per incassare la pensione, chiesto rinvio a...
CronacaCronaca locale

Cadavere della madre nella cassapanca per incassare la pensione, chiesto rinvio a giudizio per la figlia

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Cadavere della madre nella cassapanca per incassare la pensione, 55enne di Mondragone rinviata a giudizio
Cadavere della madre nella cassapanca per incassare la pensione, 55enne di Mondragone rinviata a giudizio
PUBBLICITÀ

La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto il rinvio a giudizio per Maddalena Sbrescia, 55enne di Mondragone, accusata di gravi reati nei confronti della madre, Concetta Infante di 77 anni, anziana e non autosufficiente, morta tra ottobre e novembre del 2023.

Stando alla ricostruzione degli inquirenti, la donna avrebbe sottoposto la madre a maltrattamenti protratti nel tempo, approfittando delle sue precarie condizioni di salute e di uno stato di denutrizione.

PUBBLICITÀ

Cadavere della madre nella cassapanca per incassare la pensione, 55enne di Mondragone rinviata a giudizio

L’anziana, con cui conviveva, sarebbe stata progressivamente isolata dal mondo esterno: chiusa in casa, privata dei contatti con l’altra figlia e persino dell’uso del telefono. Le violenze, secondo l’accusa, sarebbero state sia fisiche che psicologiche, con schiaffi e strattoni che avrebbero contribuito a una condizione di sofferenza continua fino al decesso.

Dopo la morte, la vicenda avrebbe assunto contorni ancora più inquietanti. La Procura contesta alla 55enne l’occultamento del cadavere, avvolto con nastro da imballaggio e nascosto all’interno di una cassapanca nell’abitazione di via Salvatore Razzino, dove il corpo sarebbe rimasto per diverse settimane prima di essere scoperto.

Alla donna viene inoltre contestata una truffa aggravata ai danni dell’Inps: dopo la morte della madre, avrebbe continuato a percepirne la pensione, effettuando tre prelievi per un totale di 1.390 euro senza comunicare il decesso dell’avente diritto.

Le persone offese individuate sono l’altra figlia della vittima e l’Inps. L’impianto accusatorio si basa su un’articolata attività investigativa condotta dai carabinieri, che comprende accertamenti tecnici, consulenze forensi e tossicologiche, sequestri e testimonianze. Ora spetterà al giudice dell’udienza preliminare decidere se accogliere la richiesta di rinvio a giudizio.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati