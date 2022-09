Cadavere seminudo nel casertano, si ipotizza decesso dopo rapporto sessuale

Emergono dettagli sulla vicenda del cadavere trovato in un’auto a Caserta nella giornata di ieri, lunedì 12 settembre. È stata una persona che faceva jogging a notare l’uomo accasciato sul volante della vettura parcheggiata in una zona appartata dove è in costruzione da anni il Policlinico, la frazione San Clemente in via Sossietta Scialla.

Il decesso dell’uomo potrebbe essere sopraggiunto durante una prestazione sessuale, alcuni elementi indicano che la vittima non fosse sola

Stando a quanto rilevato finora dalle forze dell’ordine, il decesso potrebbe essere avvenuto nel corso di una prestazione sessuale avuta dall’uomo nella serata di domenica 11 settembre. Ovviamente, sarà l’autopsia a chiarire la causa precisa della morte. Alcuni elementi indicherebbero che nell’auto con l’uomo, un 62enne originario di Casagiove e, a quanto pare, impiegato in un ente del Capoluogo c’era un’altra persona che sicuramente non ha dato nessun allarme.

L’uomo potrebbe essere morto successivamente, dopo che l’altra persona si era data alla fuga per lo spavento

Una situazione che potrebbe far pensare ad un decesso sopraggiunto quando l’uomo era solo. Non si escluda la pista della “fuga” di chi era con lui, magari per lo spavento a causa di quanto avvenuto sotto i suoi occhi. Le forze dell’ordine hanno identificato il cadavere dai documenti trovati in auto e hanno iniziato a cercare i familiari contattati dopo qualche ora.