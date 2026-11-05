Spari contro giovane fuori al bar a Boscoreale, si è costituito il pistolero

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Questa sera, un 25enne del posto, accompagnato dal proprio difensore di fiducia, si è presentato presso la stazione carabinieri di Boscoreale. Ha consegnato una pistola con matricola punzonata calibro 7.65 e una revolver belga dei primi del novecento calibro 8 × 27. Entrambe detenute illegalmente.

È stato tratto in arresto per ricettazione, detenzione illegale di armi clandestine e munizioni e per il tentato omicidio di Gallo Salvatore.

È stato portato in carcere. La vittima, intanto, è stata portata all’ospedale del Mare ed è attualmente in prognosi riservata

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La notizia

Notte di sangue a Boscoreale, nella provincia di Napoli, dove un ragazzo di 27 anni è stato ferito con un colpo di pistola. Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, ancora in fase di accertamento, poco prima delle 3 il 27enne si trovava all’esterno di un bar in via Parrella e, al culmine di una lite con alcuni clienti dell’esercizio commerciale, sarebbe stato ferito a un fianco da un colpo d’arma da fuoco.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, che hanno eseguito subito i rilievi del caso.