Scontro tra moto e pullman nel Casertano, 18enne muore dopo l’impatto

Grave incidente con una giovane vittima questo pomeriggio attorno alle 15 di oggi ai confini tra i comuni di Caiazzo e Alvignano, comuni situati nella provincia di Caserta. Una moto, in sella alla quale si trovava un ragazzo di 18 anni, si è scontrato con un autobus della società regionale Air. L’impatto è stato tremendo e per il 18enne centauro, originario di Piana di Monte Verna, non c’è stato nulla da fare.

Inutili i tentativi di rianimare il ragazzo, deceduto dopo poco il sinistro la cui dinamica resta da chiarire. A seguito dello scontro tra l’autobus dell’Air e la moto, bloccata la strada in località Cameralunga. La sigla sindacale USB, saputo dell’episodio, ha espresso “cordoglio alla famiglia della giovane vittima e “vicinanza nei riguardi dell’autista, sotto shock per l’accaduto”.