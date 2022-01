Calci e pugni alla vittima, poi la rapina del Rolex da 26mila euro: condannato 30enne di Napoli

Arriva la decisione per Giuseppe Macor, 30enne napoletano, imputato per aver commesso una rapina pluriaggravata a Milano nell’Ottobre del 2020. In concorso con un complice si era introdotto nel garage dell’abitazione di un uomo del posto e, dopo averlo pestato con calci e pugni, gli avevano sottratto un Rolex daytona del valore di 26mila euro per poi scappare in sella ad uno scooter. L’uomo era stato identificato grazie alle impronte digitali lasciate sul casco utilizzato per commettere la rapina.

Il giudice del Tribunale di Milano Dott. Giulio Fanales lo ha condannato alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione, accogliendo la tesi difensiva degli avvocati Angelo Colucci del Foro di Milano e Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, di esclusione della recidiva specifica ed infraquinquennale. Il pubblico ministero Leonardo Lesti aveva chiesto la condanna ad 8 anni di reclusione.

Macor Giuseppe non è nuovo a questo tipo di reato, infatti qualche anno fa venne arrestato sempre a Milano. Anche in quel caso si trattò di una rapina molto violenta. Nel 2012 infatti, per accaparrarsi un Patek Philippe da 30 mila euro, in pieno centro a Milano ruppe il naso ad un malcapitato. Due mesi fa è stato condannato anche dal tribunale di Ibiza per fatti analoghi.

Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ibiza (Spagna) ha condannato Macor Giuseppe, 30enne napoletano, per una rapina di rolex commessa nel centro di Ibiza il 18.05.2019 ai danni di una donna spagnola. Subito dopo aver strappato dal polso della donna l’orologio, era scappato a bordo di una motocicletta. C’era un testimone oculare che ha riconosciuto Macor senza ombra di dubbio quale autore della rapina. Il giovane è stato condannato a sei mesi di reclusione con la pena sospesa.